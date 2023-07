"É impossível dizer não". JMJ recebe inscrições de 1.500 peregrinos com deficiência

Estão inscritos na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) cerca de 1.500 peregrinos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. É uma pequena percentagem face ao milhão de participantes que são esperados em Lisboa, na primeira semana de agosto, mas é um grupo com necessidades especiais que a organização acolhe desde o primeiro minuto.



“Eu diria que é quase impossível dizer que não a qualquer peregrino que queira vir e até agora, graças a Deus, também não temos tido nenhuma situação em que não consigamos dar resposta”, começa por dizer à Renascença Carmo Diniz, responsável da JMJ pela área das pessoas com deficiência.

Carmo Diniz explica que, para fazer este acolhimento, tudo começa no processo de inscrição do peregrino. É nessa altura que os peregrinos devem assinalar a sua condição e identificar necessidades.

A partir desse momento, passa a ficar dedicado um gestor do peregrino que vai identificar com mais detalhe as necessidades.

“Existem inúmeras situações. Para ver o grau de dificuldade, existem pessoas que precisam de aparelhos elétricos para dormir e nós sabemos que a proposta para a vigília e missa final é que as pessoas pernoitem no Campo da Graça”, exemplifica.

“Temos que encontrar resposta a pessoas que não podem dormir no chão” ou “pessoas que têm uma alimentação especial”, adianta.

“Para todos temos conseguido encontrar resposta”, afirma com satisfação.