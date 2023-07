"A oração é a força mansa que protege o mundo", diz Papa

Este domingo de manhã, o Papa pediu orações pela Ucrânia e por todos os lugares do mundo onde há derramamento de sangue.



"Mesmo neste período do verão, não nos esqueçamos de rezar pela paz, de modo especial, pelo povo ucraniano tão provado. E não negligenciemos as outras guerras, infelizmente tão esquecidas, e os numerosos conflitos e confrontos que enchem de sangue tantos lugares da Terra - e há tantas guerras hoje…", afirmou o Santo Padre, dirigindo-se aos peregrinos que se juntaram na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Interessemo-nos pelo que acontece, ajudemos quem sofre e rezemos, porque a oração é a força mansa que protege e sustenta o mundo", acrescentou.

Antes da oração do Angelus, nas reflexões sobre o Evangelho deste domingo, Francisco sublinhou a importância de escutar Deus e ouvir os irmãos, dialogando com todos, "mesmo com o mais pequenino", porque todos "têm algo importante a dizer e um dom profético para compartilhar".

"Pensemos em quantos conflitos poderiam ser evitados e resolvidos assim, ouvindo os outros com o desejo sincero de se entender!"