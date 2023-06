JMJ 2023. Metro de Lisboa oferece espaços para peregrinos pernoitarem

O Metro de Lisboa vai disponibilizar espaços de pernoita para os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e reforçar a operação durante o evento, prevendo aumentar a frequência de comboios, anunciou esta segunda-feira a empresa.

As medidas fazem parte de um acordo de parceria estabelecido entre o Metropolitano de Lisboa (ML) e o Comité Organizador Paroquial do Alto do Lumiar, explica a empresa, em comunicado.

De acordo com a mesma nota, o acordo prevê a cedência, no período entre 29 de julho e 7 de agosto, de um conjunto de infraestruturas "atualmente sem uso", nomeadamente "espaços abertos adjacentes e instalações sanitárias para alojamento e pernoita de peregrinos, no Parque de Manutenção e Oficinas II, em Calvanas".

"Para garantir a segurança dos peregrinos esta parceria prevê a colocação, nas instalações cedidas pelo Metropolitano de Lisboa ao Comité Organizador Paroquial do Alto do Lumiar, de equipamentos de segurança eficazes, garantindo a integridade e o bem-estar dos participantes, bem como a disponibilização de uma equipa de voluntários, que estará presente no espaço para apoio dos peregrinos, de forma a garantir que todas as regras de utilização do espaço são cumpridas", refere o ML.

No âmbito da parceria, o ML pretende também levar a cabo "um conjunto de melhoramentos e adaptações às referidas instalações, para que estas respondam de forma eficaz ao objetivo de garantir a pernoita dos peregrinos em condições adequadas".

Por outro lado, o ML prevê reforçar a operação durante o período da JMJ, "de forma a dar resposta ao aumento de afluência de clientes", designadamente através do aumento da frequência de comboios, da criação de postos específicos de apoio ao peregrino, de novas opções de bilhética e de novas plataformas de comunicação.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo.