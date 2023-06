Portuguesa com doença terminal recebe vídeo do Papa

O Papa Francisco agradeceu a "ternura" e a "paz" evidenciada por uma jovem portuguesa, de 17 anos, que sofre de uma doença terminal e escreveu ao pontífice lamentando não poder participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Na carta manuscrita, que segundo o portal de notícias do Vaticano, Vatican News, foi escrita no hospital, Edna Rodrigues afirma gostar muito do Papa e que o seu sonho "sempre foi conhecê-lo".

"Por motivos de saúde, não vou conseguir acompanhá-lo nas Jornadas Mundiais da Juventude fisicamente. Quando soube que as Jornadas iam ser feitas em Portugal fiquei muito feliz, porque sempre que vejo o Papa na televisão a falar sinto-me bem, como se não tivesse nenhuma doença que me impedisse de participar nas JMJ", a realizar em Lisboa no início de agosto, acrescenta a jovem portuguesa.

Edna, que pertence à paróquia de São Maximiliano Kolbe, em Lisboa, conta, depois, que "há uns dias", o médico lhe disse que a sua morte acontecerá em breve.

"Fiquei muito triste porque achei que não ia conseguir ir às JMJ, nem ver o Papa, como sempre sonhei. Decidi então escrever-lhe uma carta para que saiba o quando significa, e a sua importância para mim e para a minha família", escreve Edna, que termina a carta com um pedido de orações ao Papa, do qual se despede "com carinho".

Francisco, que recebeu a carta na quinta-feira, gravou um pequeno vídeo, onde agradece a Edna Rodrigues a sua "ternura".