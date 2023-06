​Papa recebe 200 artistas na capela Sistina. Sete são portugueses

O Papa vai receber cerca de 200 artistas de todo o mundo, para assinalar os 50 anos da inauguração da coleção de arte moderna e contemporânea dos Museus do Vaticano. O encontro será na próxima sexta-feira, na Capela Sistina



Entre os ilustres criadores contemporâneos, pintores, escultores, poetas, músicos, realizadores de atores, contam-se os portugueses Pedro Abrunhosa, Rui Chafes, Joana Vasconcelos, Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Vhils e Marta Braga Rodrigues. Pode consultar a lista dos 200 artistas aqui.

O encontro insere-se no caminho desencadeado por Paulo VI em 1964, cujo percurso tem sido valorizado ao longo dos pontificados e que tem como objetivo reforçar a amizade entre a Igreja e os artistas.

Um comunicado divulgado esta quarta-feira pela Santa Sé refere que “a vontade do Santo Padre é a de celebrar o trabalho e a vida dos artistas, evidenciando o seu contributo para a construção de um sentido de humanidade partilhada e para a promoção dos valores comuns”.

A iniciativa é do Dicastério vaticano para a Cultura e a Educação, liderado pelo cardeal Tolentino de Mendonça.

“Precisamos de relançar a experiência da Igreja como amiga dos artistas, interessados nas questões que a contemporaneidade nos coloca, tanto as atuais como as carregadas de dramaticidade como as prementes de dramaticidade, como as visionárias que indicam novos futuros possível e disponíveis para desenvolver um diálogo mais rico e um crescimento na compreensão recíproca”, declarou, a este propósito, o cardeal português.