Papa Francisco recebe presidente brasileiro Lula

O presidente Lula da Silva foi recebido nesta tarde pelo Papa, no Vaticano. O encontro decorreu numa zona anexa à Sala Paulo VI, perto da Casa de Santa Marta, e durou cerca de 45 minutos.



Um comunicado da Santa Sé refere que durante os encontros cordiais que o Presidente do Brasil teve com o Santo Padre “manifestou-se o apreço pelas boas relações entre o Brasil e a Santa Sé, destacando-se a colaboração harmoniosa entre a Igreja e o Estado em prol da promoção dos valores morais e do bem comum”.

O Vaticano acrescenta ainda que “houve uma troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica da região e foram abordados alguns temas de interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito às populações indígenas e a proteção do meio ambiente”.

Na troca de presentes, Lula ofereceu a Francisco uma gravura da Sagrada Família feita pelo artista pernambucano J. F. Borges, enquanto a sua mulherJanja deu ao Papa uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazónia.

Francisco, por sua vez, ofereceu ao casal uma peça de bronze com a frase "A paz é também uma flor frágil” e uma cópia da sua Mensagem da Paz para 2023, do documento sobre a Fraternidade Humana e o livro com a oração que fez na Praça de São Pedro deserta, em 27 de março de 2020, rezando pelo fim da pandemia.