Igreja pede orações pelos sacerdotes mais abatidos, tristes ou abandonados

O presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, D. Vitorino Soares, convida os cristãos e as comunidades a rezarem pelos padres, sobretudo pelos que “se sentem mais abatidos por ambientes de descrédito ou de desconfiança”.



“Hoje pedimos particularmente por aqueles que se sentem mais abatidos por ambientes de descrédito ou de desconfiança, por aqueles que se sentem mais tristes ou mais abandonados, por aqueles que mais experimentam o cansaço ou a desilusão”, escreve D. Vitorino, na sua mensagem para o Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes, que se celebra na sexta-feira, 16.

O também bispo auxiliar do Porto lembra que “cabe às comunidades cuidar dos seus pastores, mas também cabe a nós pastores cuidarmos uns dos outros, por um cuidado que se traduz em oração e ânimo, que nos vem do aconchego do Coração de Jesus e que suporta a nossa ação”.



“Rezar ajuda a avivar a nossa memória por cada um pessoalmente, com a sua história, com o seu percurso, com a sua entrega generosa. Na oração, nenhum de nós está esquecido, nem perdido”, acrescenta.

Reforçando o pedido de oração dos sacerdotes e pelos sacerdotes, D. Vitorino Soares afirma que “pode parecer estranho e até cheirar a narcisismo pedirmos por nós mesmos”, ressalvando, no entanto, que é uma consequência da “consciência de que pela ordenação não pertencemos mais a nós próprios, recolhemo-nos sempre no nosso Senhor”.

Como presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, D. Vitorino Soares diz abraçar “fraternalmente todos os sacerdotes, independentemente dos locais, dos serviços ou dos carismas”.

“Nesta condição de irmão, a minha primeira palavra é de agradecimento pela oferta das vossas vidas, no silêncio, na humildade, na mansidão e nos bastidores, neste Dia de Oração pela nossa santificação”, lê-se no documento.

A concluir a mensagem, o prelado deseja que “em cada comunidade, que em cada família, que no coração de cada cristão, estejam todos os sacerdotes, todos os dias, mas de modo muito especial neste Dia de Oração pela Santificação dos Sacerdotes e muito particularmente daqueles de quem sabemos o nome”.

“Se em Igreja o mal de uns a todos prejudica, também o bem e a santificação de uns a todos beneficia. Unamo-nos em oração”, conclui.

O Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes coincide com a Solenidade litúrgica do Sagrado Coração de Jesus.