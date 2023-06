🔴 Acompanhe em direto a recitação do terço em Fátima

Maria do Carmo

12 jun, 2023 Leiria 13:04

Exmo responsável da RR, sou uma vossa ouvinte de há muitos anos, em casa, no trabalho, no carro é o vosso posto de emissão que esta ligado, mas sinto muita tristeza, não partilho da vossa opinião da alteração do horário da transmissão do terço, pois há uma faixa etária muito importante que vai deixar de poder acompanhar a recitação do terço, as pessoas mais idosas, nomeadamente as que se encontram nos lares. Enquanto no horário anterior era ponto de encontro antes do jantar a reza do terço, neste novo horário já se encontram cada um no seu quarto sem acesso á recitação do terço. As pessoas idosas que estão em suas casa, no inverno, ja estão deitadas nesse horário. Sendo as 18,30h hora de regresso a casa muitas pessoas acompanhavam na sua viatura a recitação do terço sendo às 20.30h isso já não vai acontecer. Se é para prestar um serviço aos catolicos, pelas reacções que quenho ouvido não me parece, os mais novos deixaram de rezar o terço, aos mais idosos é-lhes negado um momento que tanto prezam. Espero que o verdadeiro motivo desta alteração não seja a 'guerra das audiências' ! O tempo dirá... é ainda tempo de alterar, para muito depois pode já ser tarde. Vuscai as coisa do alto e não as da terra.