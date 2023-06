Papa agradece mensagens de apoio. "Continuem a rezar por mim"

Veja também:

O Papa continua a recuperar no Hospital Universitário Gemelli, em Roma, da operação a uma hérnia. Esta sexta-feira, Francisco deixou de receber soro, já trabalhou no seu quarto e mostrou-se comovido com as muitas mensagens de apoio recebidas.

Num boletim divulgado esta sexta-feira à tarde pela Santa Sé, "a equipa médica informa que o pós-operatório do Papa continua regular e dentro do normal".

"O Santo Padre está sem febre, os parâmetros hemodinâmicos estão normais, suspendeu o soro e continuou a alimentar-se com uma dieta líquida", refere o comunicado.

Durante a tarde desta sexta-feira, o Papa recolheu-se em oração, dedicou-se às atividades de trabalho e recebeu a Eucaristia.