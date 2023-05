Diocese do Porto tem dois novos bispos auxiliares

O Papa Francisco nomeou esta sexta-feira dois novos bispos auxiliares para a diocese do Porto e aceitou a renúncia de auliar D. Pio Gonçalo Alves de Sousa.

Os novos bispos são o cónego Joaquim Proença Dionísio, da diocese de Lamego, e o cónego Roberto Rosmaninho Mariz, da arquidiocese de Braga.

O cónego Joaquim Proença Dionísio nasceu em São Martinho de Cimbres, concelho de Armamar, na diocese de Lamego, a 11 de setembro de 1968, e frequentou o Seminário Maior de Lamego e foi ordenado sacerdote na Catedral de Lamego em 31 de julho de 1993.

Enquanto sacerdote, desempenhou várias missões como pároco, foi capelão das comunidades de língua portuguesa em Frankfurt, na Diocese de Limburgo, e acompanhou as comunidades de língua portuguesa presentes na Diocese de Evry-Corbeil-Essones, em França.

Foi professor no Seminário Maior de Lamego e no Instituto Superior de Teologia em Viseu, diretor do semanário diocesano “Voz de Lamego”, diretor da Comissão Diocesana para as Vocações e Ministérios, diretor pedagógico e diretor da Escola Profissional de Lamego e diretor do Centro de Estudos Fé e Cultura (CEFECULT) para a formação de agentes da pastoral.

O novo bispo estudou Teologia Sistemática na Faculdade de Teologia e Ciências Religiosas do Institut Catholique de Paris, onde obteve, em 1 de julho de 2002, o grau de mestre em Teologia.

De 2013 a 2020, foi reitor do Seminário Maior de Lamego e de 2020 até ao presente é reitor do Santuário de Nossa Senhora da Lapa e pároco

de São João Baptista, em Quintela da Lapa, no município de Sernancelhe.

Em 2021, foi também nomeado pároco de Nossa Senhora das Neves, em Granjal, e de Nossa Senhora da Conceição, em Lamosa, ainda em Sernancelhe.

O cónego Roberto Rosmaninho Mariz nasceu em 13 de janeiro de 1974, em São Pedro de Rates, concelho da Póvoa de Varzim, na arquidiocese de Braga. Ingressou no Seminário Menor Nossa Senhora da Conceição, em Braga, e foi ordenado sacerdote em 19 de julho de 1998.



É licenciado em Sociologia pela Universidade do Minho e doutor em Estudos de Religião com a tese “O rosto social da Religião - As motivações”, pela Universidade Católica Portuguesa.

Como sacerdote, foi pároco de várias paróquias da arquidiocese de Braga, arcipreste do Arciprestado de Vila Verde, capelão da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde e tesoureiro do Instituto Diocesano de Apoio ao clero (IDAC).

Desde 30 de setembro de 2006, é pároco de São José de São Lázaro, na cidade de Braga. É membro do Capítulo dos Cónegos da Catedral com o encargo de tesoureiro e ecónomo-tesoureiro da arquidiocese de Braga e dos Seminários Arquidiocesanos.

Coordenador do Departamento Arquidiocesano para a Pastoral Socio-Caritativa e presidente da Comissão Arquidiocesana para a Pastoral Social e Mobilidade, é vigário Episcopal para a Comissão Arquidiocesana para o Desenvolvimento Humano Integral.

O novo bispo auxiliar do Porto desempenhava ainda os cargos de presidente da Irmandade de São Bento da Porta Aberta e presidente do UDIPSS (União Distrital [Bracarense] das Instituições Particulares de Solidariedade Social). É ainda membro da direção e tesoureiro da CNIS (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade), membro do Núcleo Executivo do Fundo Arquidiocesano “Partilhar com Esperança”, presidente do Centro Social Paroquial da Paróquia de São José de São Lázaro e assistente da Pastoral Familiar Zona da cidade de Braga.