"Dias nas Dioceses" conta com quase 700 grupos de cinco continentes

Para os “Dias nas Dioceses” (DND), o encontro de jovens de todo o mundo antes da semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, de 26 a 31 de julho, já estão inscritos mais de 600 grupos inscritos, de países dos vários continentes.

“Até ao momento recebemos, das 17 dioceses de acolhimento dos DND, o número de 682 grupos. As dioceses já há algum tempo que estão a receber informações dos grupos e a fechar com os mesmos o número de inscritos. Até este momento, este é o número de grupos, mas as dioceses ainda estão à espera de receber mais grupos”, refere o padre Filipe Diniz, coordenador nacional dos "Dias nas Dioceses", em nota publicada no site da JMJ.

As dioceses de Portugal continental e ilhas que vão participar nos DND vão receber jovens destes mais de 600 grupos que vão ter uma experiência eclesial de partilha de fé, do ser Igreja nas comunidades de acolhimento, nos dias anteriores à JMJ Lisboa 2023.

Os 682 grupos inscritos são oriundos de países de cinco continentes: Europa, África, América, Ásia e Oceânia.

Na perspetiva do padre Filipe Dinis, “é uma grande riqueza cultural e religiosa a proveniência destes grupos”, assinalando que “a diversidade dos mesmos permite uma partilha de vivência da fé nas dioceses de acolhimento DND”.

Os “Dias nas Dioceses” vão realizar-se em 17 dioceses de Portugal: Algarve; Angra; Aveiro; Beja; Braga; Bragança-Miranda; Coimbra; Évora; Funchal; Guarda; Lamego; Leiria-Fátima; Portalegre-Castelo Branco; Porto; Viana do Castelo; Vila Real e Viseu.

Os jovens vão ficar alojados preferencialmente em casas de famílias, nas paróquias de acolhimento, e em instalações públicas, das escolas, municípios e freguesias, e das associações/coletividades.

De 26 a 31 de julho, os peregrinos dos DND vão conhecer a Igreja local, com as suas especificidades, as pessoas e a região, estando cada uma das dioceses a finalizar um programa centrado em cinco pilares: acolhimento, descoberta, missão, cultura e envio.

Os “Dias nas Dioceses” são um caminho de preparação para os peregrinos e para as comunidades anfitriãs para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que se realiza de 1 e 6 e agosto, o encontro de jovens de todo o mundo com o Papa.