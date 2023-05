Papa em Portugal durante cinco dias. Um sonho “prestes a cumprir-se”, diz D. Manuel Clemente

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, saúda o anúncio do Vaticano. Para D. Manuel Clemente, “a formalização da data de chegada a Portugal”, a 2 de agosto, e da partida, no dia 6, “são a confirmação da vontade expressa de que o sucessor de Pedro se quer encontrar, mais uma vez, com os jovens do mundo inteiro. De que os quer escutar, ver e com eles rezar. Com todos”.

“O sonho de realizarmos uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal está prestes a cumprir-se. Para trás ficam muitos encontros, muitos desejos e interrogações, muito trabalho feito ao longo de anos”, escreve.

O patriarca, que não esconde a sua “alegria” e agradece a todos aqueles que estão a contribuir para que esse sonho se concretize.

“Expresso a minha gratidão a todas as autoridades do nosso País que nos acompanham e ajudam a tornar possível esta Jornada. Agradeço igualmente a todos os parceiros e benfeitores da JMJ Lisboa 2023 que generosamente nos ajudam nas mais diversas dificuldades e carências que vamos encontrando”.

Também a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) acolheu a notícia com “grande alegria”. Em comunicado a CEP lembra desde que se soube que a JMJ iria realizar-se em Portugal que as dioceses portuguesas estão a preparar o evento com “encontros de oração, celebração e reflexão, e em inúmeros acontecimentos a nível religioso e cultural”, entre os quais se destaca a peregrinação dos Símbolos da Cruz e do Ícone mariano Salus Populi Romani, que continua a ser feita.

A CEP espera que “a presença do Papa Francisco entre nós, e que inclui uma significativa peregrinação ao Santuário de Fátima, seja um forte momento de renovação e graça para a Igreja em Portugal, especialmente para os jovens”.

JMJ saúda visita maior do que o habitual

Em comunicado, a Fundação JMJ Lisboa 2023 diz que “recebeu com muita alegria a notícia da oficialização, pela Santa Sé, da visita do Papa Francisco a Portugal”. Com a chegada antecipada para 2 de agosto, e a partida, como o previsto, dia 6, esta visita de quatro dias “constitui a mais longa estada alguma vez realizada por um Sumo Pontífice ao nosso país”´, sublinha o texto.

Em declarações à Renascença, D. Américo Aguiar não esconde a satisfação. “É com muita alegria que acolhemos a publicação oficial das datas. E sublinho esta alegria, porque é o testemunho da alegria que nós queremos dar aos jovens do mundo inteiro que virão até Lisboa, até Portugal, e que estarão nas nossas dioceses, nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas ruas, e 2 a 6 de Agosto de 2023 serão datas certamente inesquecíveis para a história comum dos portugueses e para a Juventude do mundo inteiro”, afirma.

O presidente da Fundação JMJ não revela se as datas implicarão grandes alterações no programa já previsto. "Não há ajustes nem correções. As datas são estas e foram trabalhadas desde o início, como fossem exatamente estas que são agora publicadas”, refere.



O programa da visita do Papa não foi ainda revelado na totalidade, embora já se conheçam os principais momentos, que são sempre idênticos em todas as edições da Jornada Mundial da Juventude. Assim, a principal novidade da informação disponibilizada hoje pelo Vaticano é – para além da antecipação da chegada num dia, a 2 de agosto - a confirmação da deslocação de Francisco a Fátima, que se realizará no penúltimo dia da visita, sábado, 5 de agosto.



No comunicado hoje emitido, a Fundação JMJ Lisboa 2023 lembra que, com a chegada antecipada, esta visita de quatro dias “constitui a mais longa estada alguma vez realizada” por um Papa ao nosso país. E que foi “por vontade expressa do Papa Francisco" que o programa oficial da visita inclui a ida ao Santuário.

Esta é a segunda deslocação do Papa Francisco a Portugal, depois de, em 2017 ter presidido às cerimónias do 13 de maio, no Santuário de Fátima, que ficaram marcadas pela canonização oficial dos dois pastorinhos, Francisco e Jacinta Marto.