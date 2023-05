Papa chega no dia 2 de agosto a Portugal

O Papa antecipou a visita a Portugal. Francisco vai chegar a 2 de agosto, um dia antes do previsto, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se prolonga até dia 6.

A visita do Papa a Portugal contempla, assim, mais um dia do que estava previsto, o que significa que Francisco não se desloca ao nosso país apenas para participar na JMJ.

A saudação aos jovens peregrinos é na quinta-feira 3 de agosto à tarde, mas Francisco chega na manhã do dia 2.

A informação divulgada esta segunda-feira pela Santa Sé, e antecipada pela presidência da Republica, é muito breve e não acrescenta detalhes, a não ser a confirmação de que Francisco visitará o Santuário de Fátima no sábado, dia 5.

A Renascença apurou que chegaram às mãos de Papa vários convites para visitar realidades de carência social e centros de apoio aos mais frágeis, bem como pedidos para se encontrar com intelectuais e representantes do mundo da cultura.

Francisco mostrou interesse nestes encontros, dai a decisão de alargar a sua agenda. O que significa que o Papa permanecerá 5 dias em Portugal. E que esta visita não é apenas dedicada à JMJ.

Ou seja, além das cerimónias protocolares de boas vindas, o Papa terá o habitual encontro com as autoridades e membros representativos do país e, além disso, incluirá na sua agenda, estas duas realidades - periferias e cultura - que motivaram o alargamento do programa.

Onde e como vai ser? A delegação do Vaticano que prepara as viagens papais está, neste momento, em Portugal para avaliar as melhores opções. A escolha última será feita pelo Papa, espera-se que brevemente.

O Presidente da República no site oficial da Presidência dá conta que “Sua Santidade o Papa Francisco visitará Portugal, entre 2 e 6 de agosto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude 2023, que se realiza em Lisboa, estando prevista a sua deslocação ao Santuário de Fátima”.

Marcelo Recebo de Sousa assinala o caráter “singular da realização da Jornada Mundial da Juventude no nosso País, sublinhando a importância da visita a Portugal de Sua Santidade o Papa Francisco, momento único e indelével na nossa vida coletiva”, lê-se na nota.