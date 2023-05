Aveiro com 4.300 peregrinos estrangeiros para Dias na Diocese

A diocese de Aveiro recebeu inscrições de 4.300 peregrinos estrangeiros para os Dias na Diocese, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai ter lugar em agosto.

Em nota enviada à Renascença, o COD de Aveiro revela que terminaram na segunda-feira os encontros arciprestais com as famílias de acolhimento da JMJ na diocese de Aveiro, intitulados AVEIRO ACOLHE.



“Nos encontros realizados por todos os nove arciprestados da Diocese de Aveiro foi possível perceber com uma enorme alergia que as famílias inscritas para viver a JMJ com os jovens estrangeiros que se deslocam para a Diocese de Aveiro nos Dias nas Dioceses (DnD’s) entre 26 e 31 de julho estiveram presentes em grande número nestes encontros”, assinala a nota.

O COD de Aveiro adianta que o número de inscritos para os Dias nas Dioceses “é dinâmico e em permanente atualização, uma vez que a cada dia vai crescendo o número de inscrições na plataforma de inscrições, quer de peregrinos estrageiros, quer de famílias de acolhimento”.

De acordo com a informação agora disponibilizada “em todos os encontros arciprestais foi distribuído a todas as famílias um manual que serve como base para esse acolhimento dos jovens peregrinos e que, para além de alguma informação geral sobre a JMJ, contém os deveres das famílias de acolhimento, bem como os deveres do jovem peregrino”.

Os encontros AVEIRO ACOLHE decorreram entre dia 21 de abril e 8 de maio em todos os arciprestados da diocese.