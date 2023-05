"Uma Magna Carta do que são as JMJ". Papa assina prefácio do livro da vaticanista Aura Miguel

Quando a editora do seu novo livro, Um Longo Caminho até Lisboa -- Jornadas Mundiais da Juventude, pediu a Aura Miguel que pensasse em quem poderia escrever o prefácio, a vaticanista da Renascença deu voltas à cabeça até embater na opção mais óbvia: o próprio Papa. "Honestamente, comecei a pensar na riqueza destes 30 anos de iniciativas [da JMJ], sempre ligadas ao Papa, e na verdade não encontrei ninguém melhor do que o Papa Francisco." A ideia, "obviamente", foi recebida com algumas dúvidas pelos editores da Bertrand. "Eles não o disseram, mas devem ter pensado 'também podia aparecer aqui o Super Homem que nos dava jeito' [risos]. Se calhar não se tinham dado conta naquele momento de que, sendo vaticanista com acreditação permanente e viajando a Renascença sempre a bordo do avião papal, temos possibilidade de conversar com o Papa e foi assim que aconteceu." A ideia partiu de uma "conversa divertida" que a repórter tinha tido com Francisco quando ambos viajavam rumo à Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em julho de 2013. "Era a sua primeira viagem e a sua primeira Jornada Mundial da Juventude como Papa. Contei-lhe que tinha feito todas as jornadas desde 1989, convocadas por João Paulo II", sete com João Paulo II, três com Bento XVI e entretanto as três com Francisco já tendo no horizonte a de Lisboa -- que depois de um adiamento forçado pela Covid, vai finalmente acontecer em agosto. "Disse-lhe que tinha feito todas as Jornadas à exceção da primeira, de Buenos Aires, e ele riu-se e disse: 'Pois, eu foi ao contrário, só fiz uma, a de Buenos Aires", partilhou Bergoglio, que foi arcebispo da capital argentina entre 1998 e 2013, antes de ser eleito Papa. Seria na mais recente viagem de Francisco a África que a jornalista abordaria o Papa com o convite; Francisco "ficou de pensar e depois disse que sim". "Ele tinha dito que escrevia umas palavrinhas, mas para meu espanto, chegaram-me às mãos estas quatro páginas maravilhosas do prefácio do Papa, que para mim é mais valioso do que o próprio livro."

"O que verdadeiramente vale a pena na vida" Questionada sobre a importância da contribuição do Papa para um livro que explora 30 anos de JMJ, de 1989 a 2019, Aura Miguel destaca que é "fundamental", sobretudo no contexto atual. "Acho mesmo que o grande enriquecimento do livro é o que o Papa Francisco diz, porque percebe quais são as preocupações de fundo em relação à juventude. Não é um texto qualquer. Eu sou suspeita, mas olhando para o texto vejo aqui uma espécie de fio condutor ou Magna Carta de quais são as preocupações dele nos tempos atuais." Em primeiro lugar, destaca a autora, "ele lembra que estamos numa mudança de época, que já não é como era quando João Paulo II convocou as Jornadas Mundiais da Juventude, e nesta mudança de época ele tem uma preocupação com os chamados nativos digitais, que são jovens do nosso tempo que correm o risco de se isolarem, agarrados aos telemóveis e computadores", como de resto Francisco destaca no texto que nos introduz a "este belo livro" (palavras do próprio). "Ele diz isso constantemente quando se encontra com jovens, aconteceu agora em Budapeste, creio que é uma preocupação generalizada agravada pela Covid. Ele fala de tudo isso no texto e ainda por cima apresenta a alternativa; não só identifica o problema que o preocupa, como deixa pistas de saída e a primeira é a abertura à realidade, descobrir o que é que verdadeiramente vale a pena na vida." Para reforçar essa ideia, Francisco recorre a uma citação "muito interessante" do padre Lorenzo Milani: "I care, interessa-me, é-me querido". "O objetivo é desinstalar os jovens", destaca a vaticanista. "Ele diz que o grande risco dos jovens é este balconear, estar ali assim na varanda a ver quem passa. Ele quer que os jovens se desinstalem e que deixem de olhar para o telemóvel, que separa cada um da realidade. 'Venham, saiam de casa, não sejam jovens de sofá', no fundo é isto que ele diz." Para além disso, o Papa não ignora a grande preocupação para as novas gerações que "tem a ver com a guerra e com esta situação que atormenta a Europa e o mundo inteiro por arrastamento", adianta Aura Miguel. "A pensar nas novas gerações, ele também convida os jovens a interrogarem-se sobre o que isto significa." E o que significa isto? "As pessoas às vezes tendem a ficar indiferentes ou a passar ao lado e o que ele pede exatamente, que diz que é o verdadeiro antídoto contra o balconear, contra a anestesia que leva os jovens a preferir o sofá, é que se encontrem com outros, saiam à rua e apostem no encontro. E a Jornada Mundial da Juventude é, por excelência, um acontecimento que valoriza isso. É por isso que tenho para mim que este prefácio é uma espécie de Magna Carta do que são as Jornadas Mundiais da Juventude, na perspetiva do Papa Francisco." "Fiquei muito comovida"