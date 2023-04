Papa visita Universidade Católica Péter Pázmány

SAIBA MAIS SOBRE A VISITA DO PAPA À HUNGRIA

Trata-se de um dos últimos momentos oficiais do Papa Francisco em solo húngaro. Este domingo à tarde, a agenda do Santo Padre conta com um encontro com o "mundo universitário e cultural" de Budapeste.

Antes de se dirigir para o aeroporto, Francisco irá visitar a Faculdade de Informática e Ciências Biónicas da Universidade Católica Péter Pázmány, uma instituição única no país e na Europa que reúne 30 investigadores e professores de renome internacional, com especial destaque para as ciências da vida, sobretudo, as neurociências.

Durante a manhã, o Papa presidiu à Santa Missa na Praça Kossuth Lajos, junto ao emblemático edifício neogótico do Parlamento húngaro e nas margens do famoso rio Danúbio.

Perante mais de 80 mil fiéis de todo o país - e até de nações vizinhas -, Francisco apelou à abertura e inclusão do povo húngaro: "Por favor, abramos as portas!"