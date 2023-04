AndaComMaria desafia jovens a peregrinação desde o Santuário de Fátima até à JMJ

O Santuário de Fátima e o Corpo Nacional de Escutas (CNE) estão a promover a iniciativa #AndaComMaria desafiando os jovens a peregrinar, durante cinco dias, ao longo de 140km, num percurso que vai ligar Fátima a Lisboa, de 27 a 31 de agosto.

“Esta jornada, em parceria com o Corpo Nacional de Escutas e sempre na presença da Imagem N.º 2 da Virgem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, é feita num modelo de procissão que atravessa várias localidades, dando corpo ao mote deste encontro de jovens ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’, informa o Santuário.

De acordo com a informação disponibilizada, o andor de Nossa Senhora de Fátima é levado a ombros na travessia dessas localidades e de carro, em marcha lenta, em outros momentos.

O programa começa no Santuário de Fátima, no dia 27 de julho, seguindo por Minde, Alcanena, Pernes, Santarém, Morgado, Valada, Azambuja, Vila Franca de Xira, culminando em Lisboa, no dia 31 de julho.