Mais de 900 paróquias assinalam a "Hora JMJ" este domingo

Mais de 900 paróquias vão assinalar este domingo, dia 23 de abril, a "Hora JMJ", às 20h23.

Trata-se do momento em que faltarão exatamente 100 dias para o encontro internacional que decorre este ano, em Lisboa.

As paróquias vão ter fachadas de monumentos iluminados com as cores da JMJ 2023 e igrejas vão tocar os sinos.

Segundo comunicado da organização da JMJ 2023, o momento pretende "evocar este encontro internacional que procura promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo".

As Sés de Évora, Beja, Viana do Castelo, Santarém, Angra, Braga, Bragança, Lamego, Aveiro, Porto e Coimbra vão participar na "Hora JMJ".

O Mosteiro de Alcobaça e o Mosteiro dos Jerónimos são alguns dos monumentos que também assinalarão o momento.