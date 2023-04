Bispos participam na jornada nacional de oração pelas vítimas "de abusos sexuais, de poder e de consciência na Igreja"

Os bispos portugueses vão celebrar uma Eucaristia, em Fátima, na jornada nacional de oração pelas vítimas de “abusos sexuais, de poder e de consciência na Igreja”, que decorre no dia 20 de abril.

Em comunicado enviado à agência ECCLESIA pela assessoria de comunicação, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) disse que a Eucaristia vai decorrer na Basílica da Santíssima Trindade, às 11h00.

A Eucaristia pelas vítimas de “abusos sexuais, de poder e de consciência na Igreja” é uma das iniciativas da jornada nacional promovida pela CEP, anunciada no último Conselho Permanente.

O comunicado da CEP informa também sobre a próxima assembleia plenária do episcopado, que vai decorrer entre os dias 17 e 20 de abril e convida os órgãos de comunicação social para a sessão de abertura, no primeiro dia, às 16h00, na Casa Nossa Senhora das Dores do Santuário de Fátima.

No dia 20, quinta-feira, no encerramento da Assembleia Plenária da CEP, realiza-se uma conferência de imprensa, às 15h00, no Centro Pastoral Paulo VI.

A Conferência Episcopal Portuguesa é “o conjunto dos bispos das dioceses de Portugal que, para melhor exercerem as suas funções pastorais, põem em comum preocupações e experiências, acertam critérios de ação e coordenam esforços”.

Na página da Conferência Episcopal Portuguesa indica-se que a CEP é das “conferências mais antigas, atuando regularmente como tal desde os anos 30″; em 1967 teve os primeiros Estatutos aprovados, entretanto revistos em 1975, em 1984, tendo sido introduzidas algumas alterações em 1993, em 1998, em 1999 (aditamentos) e em 2005.

