Bispo de Coimbra aplaude quem reflete sobre o futuro da Igreja

O bispo de Coimbra aplaude todos os que refletem sobre o futuro da Igreja. D. Virgílio Antunes considera positiva esta atitude, porque, diz, assim se encontram “os caminhos adequados”.

Tendo particularmente presente a proximidade da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), durante a homília da missa de domingo de Páscoa, na Sé de Coimbra, D. Virgílio Antunes salientou que há três palavras que devem estar presentes nesta vontade de uma Igreja melhor.

“Santidade, amor, juventude. Porque a Igreja há de ser mais santa com todos nós; há de viver do amor de Jesus Cristo que se ofereceu na Cruz no sinal maior que a cruz continua a perpetuar por todos os tempos e tem capacidade para se renovar continuamente, uma vez que o Espírito Santo nos acompanhará em todos os momentos", salientou.

D. Virgílio Antunes pediu especial amparo e proteção da Virgem Maria aos jovens "e que os ajude a realizar de forma feliz e de forma frutuosa a Jornada Mundial da Juventude que aí vem".