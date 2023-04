Abusos sexuais. Bispo de Leiria-Fátima pede a padres "justiça, apoio e reparação"

“Juntamente com o mais claro e decidido repúdio e responsabilização de atitudes que nos envergonham e contradizem o nosso ser, tenhamos a coerente atitude de justiça, de apoio e da reparação possível de quem foi vítima daquilo que nunca deveria ter acontecido, especialmente no interior da Igreja”, pediu D. José Ornelas.

Reconhecendo que “não têm sido tempos fáceis”, o bispo considerou ser necessário que “não tememos a verdade que permite identificar e tratar com determinação o que foi condenável e endireitar o que não está direito, mas sem nunca confundir a floresta com a árvore nem se deixar levar por frequentes generalizações mediáticas e injustas e sem consistência.”

Assumindo que “sentimos com humildade e dor as situações do passado, mas continuamos a viver e a coerência da fé, da dedicação e do serviço que nos anima no ministério que nos foi confiado”, o prelado lembrou que “é com a verdade das atitudes que se pode afirmar que a Igreja é lugar seguro de acolhimento, de cuidado atento e de ajuda ao crescimento na alegria, na fé e na esperança.”

Apela à humildade

A cerca de uma centena de sacerdotes da diocese, D. José Ornelas pediu que sejam “a presença misericordiosa de Deus na sua Igreja e no mundo”, pois “Ele quer que, através do nosso modo de ser e agir, mais do que pelas palavras que dizemos, se possa dizer: hoje volta a cumprir-se esta palavra libertadora de Deus que escutámos.”