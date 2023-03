Papa Francisco deverá ter alta no sábado e preside à Semana Santa

O Papa Francisco passou uma segunda noite “tranquila e pacífica” no hospital e deverá ter alta no sábado.

A notícia está a ser avançada pelo jornal "Corriere della Sera" que adianta ainda que Francisco vai presidir no Vaticano às cerimónias da Semana Santa.

“O Papa, de acordo com as informações que tenho, deixará Gemelli amanhã, para que possa presidir a todos aos ritos da Semana Santa”, disse o cardeal Giovanni Battista Re ao jornal.

De acordo com o cardeal, “com o Papa, haverá um cardeal celebrante em cada celebração que será responsável pelos deveres no altar”.

Francisco vai proferir a Mensagem “Urbi et Orbi e presidirá a todos os ritos”, acrescentou.

Na quinta-feira, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé indicou que “o Papa Francisco passou a tarde a repousar, dedicando-se também a rezar e a algumas obrigações de trabalho”. A declaração divulgada ao final do dia deu também a conhecer o relatório médico revelado pela equipa que acompanha o Santo Padre no hospital Gemelli, onde está internado:

“No âmbito dos controlos clínicos programados, foi detetada uma bronquite infeciosa que obrigou à administração de uma terapêutica antibiótica em regime de intravenoso que produziu os efeitos esperados com uma acentuada melhoria do estado de saúde”. O relatório acrescenta ainda que “na base de uma previsível evolução, o Santo Padre poderá ter alta nos próximos dias”.

A Santa Sé deverá emitir, nas próximas horas, um boletim oficial sobre a evolução do estado de saúde de Francisco.

Francisco, 86 anos, foi conduzido ao hospital Gemelli, em Roma, na quarta-feira e diagnosticado com uma infeção respiratória que exige “alguns dias” de tratamento, informou na altura o Vaticano.

De acordo com Matteo Bruni, o Papa Francisco "está sensibilizado com as muitas mensagens recebidas e expressa a sua gratidão pela proximidade e orações”.

O Vaticano disse, inicialmente, que Francisco foi ao hospital para realizar exames de rotina, que acabaram por detetar o problema de saúde.

Além dos problemas num joelho, que afetam a locomoção, em julho de 2021, o Papa Francisco foi operado aos intestinos devido a uma diverticulite.

O Santuário de Fátima está a fazer, desta quinta-feira, uma prece especial pelo restabelecimento da saúde do Papa Francisco que, desde quarta-feira à tarde, está internado no hospital Gemelli, em Roma, a recuperar de um problema respiratório.

De acordo com o Santuário, em todas as missas será feita uma prece pelas melhoras do Papa.