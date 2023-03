"O Papa comeu pizza no jantar de ontem". Alta médica prevista para sábado

O diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, disse esta sexta-feira que o regresso do Papa ao Vaticano "está previsto para amanhã, após os resultados dos últimos exames desta manhã".



Em comunicado Bruni acrescenta que esta manhã, depois do pequeno almoço, o Papa “leu alguns jornais e voltou ao trabalho”.

De acordo com o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, “a evolução clínica está a correr bem e o Papa comeu pizza no jantar de ontem, juntamente com todos os que o assistem nestes dias de internamento: médicos, enfermeiros, auxiliares e agentes da sua segurança”.



O comunicado da Sala de Imprensa diz que, saindo amanhã do hospital, "a presença do Papa Francisco é esperada na Praça de São Pedro para a celebração eucarística do Domingo de Ramos, Paixão do Senhor".