Médicos confirmam que Papa terá alta hospitalar este sábado

O Vaticano confirmou esta sexta-feira que o Papa Francisco vai mesmo ter alta hospitalar amanhã, uma decisão confirmada hoje pela equipa médica que está a acompanhá-lo após "avaliar os resultados dos exames realizados hoje e a evolução clínica favorável".

A notícia chega depois de Francisco ter visitado esta tarde o serviço de oncologia pediátrica e de neurocirurgia infantil do Hospital Gemelli, onde está internado desde quarta-feira na sequência de uma infeção respiratória.

Durante essa visita, o Papa batizou ainda um bebé com poucas semanas de vida, chamado Miguel Angel.

"Nesta ocasião, dirigindo-se aos profissionais de saúde presentes, [Francisco] dedicou um pensamento a todos aqueles que contribuem para aliviar as dores físicas e as angústias de quem é chamado a testemunhar diariamente a cruz de Cristo", indica o Vaticano no seu boletim diário, publicado ao final da tarde de hoje.

Na mesma visita, o Papa "expressou gratidão" a médicos, enfermeiros e auxiliares pelo "seu espírito de serviço", regressando depois à enfermaria de onde deverá ter alta amanhã.