Papa está a recuperar. "Já leu alguns jornais e voltou ao trabalho”

O Papa Francisco está a recuperar bem e, apesar de continuar hospitalizado, já retomou o trabalho no Hospital Gemelli de Roma.

Em comunicado enviado aos jornalistas, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé Matteo Bruni, indica que “Sua Santidade, o Papa Francisco, descansou bem durante a noite”, acrescentando que “o quadro clínico está a melhorar progressivamente e os tratamentos previstos continuam”.

De acordo com Matteo Bruni, Francisco “depois do café da manhã, leu alguns jornais e voltou ao trabalho”.

“Antes do almoço, dirigiu-se à pequena capela do apartamento privado, onde se reuniu em oração e recebeu a Eucaristia”, acrescentou.

Francisco, 86 anos, foi conduzido ao hospital Gemelli, em Roma, na quarta-feira e diagnosticado com uma infeção respiratória que exige “alguns dias” de tratamento, informou o Vaticano.

A equipa médica “está muito otimista” e, se não houver surpresas, Francisco poderá receber alta a tempo para as celebrações do Domingo de Ramos, no dia 2 de abril, informou a ANSA, citando fontes hospitalares não identificadas.

O Papa Francisco queixou-se nos últimos dias de "algumas dificuldades respiratórias", indicou Matteo Bruni, e foi esta quarta-feira submetido a exames médicos na Policlínica Gemelli.

"O resultado dos mesmos detetou uma infeção respiratória (excluindo a infeção por Covid-19) que exigirá alguns dias de terapia médica hospitalar adequada", referiu o porta-voz do Vaticano.

De acordo com Matteo Bruni, o Papa Francisco "está sensibilizado com as muitas mensagens recebidas e expressa a sua gratidão pela proximidade e orações”.

O Vaticano disse, inicialmente, que Francisco foi ao hospital para realizar exames de rotina, que acabaram por detetar o problema de saúde.

Além dos problemas num joelho, que afetam a locomoção, em julho de 2021, o Papa Francisco foi operado aos intestinos devido a uma diverticulite.

O Santuário de Fátima vai fazer, a partir desta quinta-feira, uma prece especial pelo restabelecimento da saúde do Papa Francisco que, desde quarta-feira à tarde, está internado no hospital Gemelli, em Roma, a recuperar de um problema respiratório.

De acordo com o Santuário, em todas as missas será feita uma prece pelas melhoras do Papa.