As perguntas incómodas de dez jovens a Francisco na Disney+

A conversa, com a duração de uma hora, realiza-se cara a cara e em clima muito informal.

Conduzida pelos próprios jovens, aborda temas atuais e difíceis como a sexualidade, a identidade de género, o abuso de menores, o feminismo, a prática de bulling, o aborto e a perda da fé.

O objetivo destes jovens foi transmitir ao Papa as preocupações que desafiam a geração a que pertencem.

Neste documentário, realizado em Roma por Jordi Évole e Màrius Sánchez, um dos jovens, vítima de abuso, interroga o Papa sobre a pedofilia na Igreja; outros perguntam a Francisco se “ganha um ordenado?”, se “tem telemóvel?”, se “sabe o que é uma pessoa binária?”

Entre as preocupações que estes jovens partilham com o Papa, um jovem comenta que “a gente está desiludida com a Igreja, não com Deus”.

Uma nota da Disney refere que o documentário “Amém. Francesco responde" é uma "conversa íntima que atravessa confins, ideias, mentalidades e crenças”. Trata-se de um diálogo sem filtros, em que o Papa admite que "a coerência é a coisa que mais nos custa como cristãos”.

O documentário ficará disponível a partir de 5 de abril na plataforma streaming Disney+.