Abusos sexuais. Patriarcado de Lisboa afasta quatro sacerdotes

O Cardeal-Patriarca de Lisboa determinou o “afastamento preventivo, também designado como proibição do exercício público do ministério, de quatro sacerdotes no ativo”, anunciou a diocese esta terça-feira, em comunicado enviado à Renascença.

A decisão dá cumprimento a uma recomendação, nesse sentido, feita pela Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, depois da lista que receberam da Comissão Independente (CI) que estudou os abusos na Igreja.

“Os sacerdotes solicitaram a rápida busca da verdade e da justiça, abrindo-se agora a investigação prévia de cada um dos casos, que posteriormente será enviada ao Dicastério para a Doutrina da Fé”, avança ainda o Patriarcado de Lisboa, esclarecendo, no entanto, que “não existe uma acusação formal” a nenhum deles, mas que ficam “afastados do exercício público do seu ministério, enquanto decorrem todas as diligências dos seus processos”.

Da lista entregue pela Comissão Independente à diocese de Lisboa consta um quinto sacerdote no ativo, que o comunicado de hoje confirma que “já tinha sido sujeito a medidas cautelares”.

O Patriarcado reafirma que “continua totalmente empenhado na procura da verdade, assente na tolerância zero e na transparência total em relação a qualquer situação de abuso de menores e adultos vulneráveis”.

Ao todo a lista entregue pela CI à diocese de Lisboa identificou 24 alegados abusadores, mas oito deles já morreram, como começou por esclarecer a diocese de Lisboa num primeiro comunicado divulgado a 10 de março. Entre os 16 restantes, dois encontram-se doentes e retirados, um abandonou o sacerdócio, três estão “sem qualquer nomeação” (ou seja, sem função atribuída, mas não é explicado porquê), e quatro são desconhecidos da diocese. Restam os cinco no ativo, quatro deles agora afastados de funções e um em relação ao qual já tinham sido aplicadas medidas.

Mesmo não tendo atuado de imediato em relação aos padres no ativo - o que mereceu críticas de vários setores – o comunicado de 10 de março indicava que a Comissão Diocesana de Proteção de Menores já tinha pedido “mais dados à Comissão Independente” e que aguardava a resposta “com caráter de urgência”, para que fosse possível entregar ao Cardeal-Patriarca as “recomendações que lhe permitam fundamentar a proibição do exercício público do ministério dos sacerdotes no ativo, e assunção das devidas responsabilidades no apoio e respeito pela dignidade das vítimas”.