"Um homem notável e próximo". D. António Francisco homenageado em Aveiro

D. António Francisco dos Santos, antigo bispo de Aveiro e Porto, falecido a 11 de setembro de 2017, volta a ser lembrado este sábado à tarde numa iniciativa da Câmara aveirense.



Depois de ter dado o nome de D. António Francisco a uma nova Avenida da cidade, o município preparou para a tarde deste sábado uma conversa/homenagem ao bispo que dirigiu a diocese de Aveiro entre 2006 e 2014.

A iniciativa conta com a participação de Manuel Assunção, antigo Reitor da Universidade, de D. António Moiteiro, o bispo de Aveiro, do Presidente da Câmara, Ribau Esteves e ainda de Antonino Francisco, primo de D. António Francisco dos Santos.

O autarca Ribau Esteves diz que esta homenagem pretende sublinhar a forma "muito única" como D. António Francisco foi bispo de Aveiro, e destacar o modo “muito próximo e agregadora como D. António foi pastor”. A autarca diz que o antigo bispo é recordado por todos “crentes e não crentes”.

Depois de Aveiro, D. António Francisco foi bispo do Porto até ao dia do seu falecimento a 11 de setembro de 2017. E no Porto está também a ser preparada uma homenagem por parte das autarquias da Invicta e de Vila Nova de Gaia. Há entendimento entre os autarcas para que a futura travessia do Douro que provavelmente será rodoferroviária, se venha a chamar Ponte D. António Francisco dos Santos.

O Presidente da Câmara de Aveiro sublinha, a forma como a sociedade em geral olha para D. António Francisco, um homem notável. “Por mais que Aveiro tenha esta homenagem já feita, por mais que o Porto lhe vá fazer essa outra homenagem em relação à sua nova ponte, por mais que a Igreja lhe venha a fazer um reconhecimento formal, nada disto é mais importante do que a importância que ele teve para a vida de tanta gente que tocou e das terras por onde passou”, afirma o autarca. Ainda assim, Ribau Esteves reconhece o valor das homenagens previstas que ajudam “a preservar a memória de um homem notável”.

Da homenagem deste sábado faz parte também a apresentação de três peças da autoria de Paulo Neves, que simbolizam três arcanjos, que ficarão numa rotunda D. António Francisco dos Santos, junto à avenida com o seu nome.