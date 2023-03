​Papa pede perdão pelo "mau testemunho que mancha o rosto da Igreja"

O Papa sentou-se esta sexta-feira a confessar alguns fiéis numa paróquia de Roma. Como acontece desde o início do seu pontificado, Francisco presidiu à liturgia penitencial integrada na iniciativa “24 horas para o Senhor”.

Desta vez, escolheu a paróquia de Santa Maria das Graças, num bairro próximo do Vaticano, para uma celebração que incluiu um tempo para confissões. Após a homilia e durante a exposição do Santíssimo Sacramento, Francisco sentou-se numa cadeira, num dos corredores laterais da igreja, e ouviu várias pessoas em confissão, à semelhança do que fizeram outros sacerdotes e bispos presentes na celebração.



“Quem se sente demasiado rico de si e da sua bravura religiosa, quem se considera melhor do que os outros, contenta-se em salvar as aparências e não dá lugar a Deus, nem dialoga com Ele”, alertou o Papa na homilia.

A propósito do Evangelho, Francisco comparou esta atitude do fariseu com a do publicano. “O fariseu celebra-se a si mesmo com uma oração exteriormente impecável mas, em vez de se abrir a Deus, esconde hipocritamente as suas fraquezas”, enquanto publicano se mantém à distância e fica lá ao fundo. “Mas é precisamente esta distância, expressão do seu ser de pecador face à santidade de Deus, que lhe permite experimentar o abraço bendito e misericordioso do Pai, porque aquele homem Lhe deixou espaço, permanecendo à distância”, esclareceu o Papa.