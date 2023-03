Angola. Morreu D. Francisco da Mata Mourisca, bispo emérito do Uíge

Morreu, esta quinta-feira, aos 94 anos, o bispo emérito da diocese angolana do Uíge, D. Francisco da Mata Mourisca.

“É com profunda dor e consternação que recebemos há instantes a comunicação do Hospital D. Alexandre, em Luanda, na pessoa do seu diretor Masseca, que dá conta da partida de D. Francisco da Mata Mourisca para a casa do pai celeste, pelas 18h45, vítima de doença”, informou em nota o bispo da Diocese do Uige, D. Joaquim Nhanganga Tyimbe.

No documento dirigido “aos sacerdotes, religiosos e religiosas e fiéis da Diocese do Uíge, CEAST (Conferência Episcopal de Angola e São Tomé) e a todas as pessoas de boa vontade”, o atual bispo assinalou que D. Francisco da Mata Mourisca “permanecerá para sempre um evangelho vivo”.

De nome próprio José Moreira dos Santos, D. Francisco da Mata Mourisca nasceu a 12 de outubro de 1928, na então freguesia de Mata Mourisca, na Diocese de Coimbra, Portugal.

Pertenceu à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e foi ordenado sacerdote no Porto, a 20 de janeiro de 1952. Formado em Teologia Dogmática pela Universidade de Salamanca, Espanha, em 1957, D. Francisco da Mata Mourisca exerceu em Portugal vários cargos de responsabilidade, entre os quais o de ministro provincial dos capuchinhos.



Em 14 de março de 1967, foi nomeado bispo da então Diocese de Carmona e S. Salvador.