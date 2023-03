Abusos na Igreja. Capela do Rato organiza vigília de oração

A Capela do Rato, em Lisboa, organiza, dia 15 deste mês, às 21h30, uma vigília de oração quando a Igreja em Portugal “está a atravessar uma dura prova que a ninguém deixa de fora”.

“Bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos fazemos todos parte de um corpo ferido, com necessidade de cura” e “precisamos de afirmar a nossa incondicional solidariedade com as vítimas de abusos que deram voz ao silêncio, sem deixar os agressores entregues a si próprios, sem enquadramento terapêutico e disciplinar”, lê-se numa nota enviada à Agência Ecclesia.

Como a oração é a “fonte de toda a ação”, a comunidade realça que é preciso “dizer (gritar) a nossa revolta, a nossa perplexidade e a nossa indignação perante (e a) Deus, em comunidade, deixando que o seu Espírito venha em socorro da nossa fraqueza pois não sabemos o que pedir (cf. Rm 8, 26-27)”, acentua.