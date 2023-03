Abusos na Igreja. Vila Real afasta sacerdote de outra diocese e comunica caso ao MP

A Diocese de Vila Real confirmou esta terça-feira, em nota informativa, que recebeu nomes de três alegados abusadores por parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal e que dois já tiveram adequado tratamento civil e canónico.

“Dois nomes reportam-se a casos já conhecidos publicamente e que tiveram, em devido tempo, o adequado tratamento civil e canónico, tendo como resultado uma pena de suspensão e a dispensa do ministério”, lê-se na nota.

De acordo com o documento, o terceiro nome refere-se a “um sacerdote incardinado noutra diocese que já foi informada do caso e a quem compete tomar as medidas canónicas adequadas”.

“De imediato o sacerdote foi afastado por esta diocese de Vila Real, onde reside, de toda a colaboração pastoral até a situação estar clarificada. O caso vai ser comunicado ao Ministério Público”, acrescenta.

A nota informativa da diocese vilarealense adianta ainda que “neste contexto, em que se torna indispensável dar uma resposta mais eficaz ao drama dos abusos, o Bispo diocesano decidiu reforçar a Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis com mais pessoas de reconhecida competência”.

“Com a colaboração desta comissão que passará a ser dirigida por leigos, a diocese pretende alargar as modalidades concretas de escuta e de apoio às vítimas. A comissão deverá ainda elaborar um plano de ação e um manual de boas práticas que favoreçam uma cultura de cuidado e respeito pelos menores e pessoas vulneráveis”, conclui a nota.