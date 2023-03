Abusos na Igreja. Diocese de Lisboa admite afastar padres do "exercício público do ministério"

A Diocese de Lisboa admite afastar preventivamente do exercício do ministério padres denunciados por abusos sexuais, esclareceu esta quinta-feira o bispo auxiliar D. Américo Aguiar, numa referência à lista entregue pela Comissão Independente.

"No que diz respeito a Lisboa, a lista é hoje entregue à comissão diocesana e, nos próximos dias, a comissão diocesana irá recomendar ao senhor cardeal patriarca o que é que ele deve fazer em relação às pessoas que estão nessa lista. Isso significa que, se a comissão disser que as pessoas A, B e C devem ser afastadas do exercício público do ministério, elas serão", garantiu o bispo auxiliar de Lisboa.



D. Américo Aguiar explica que a expressão "suspensão" ainda não deve ser utilizada nestes casos da lista de padres denunciados pelas vítimas que testemunharam junto da Comissão Independente, porque o processo ainda está numa fase muito preliminar.

“O vade-mécun da Santa Sé diz que não se deve utilizar a palavra suspensão, mas deve-se dizer proibição do exercício público do ministério. Mas isso é a mesma coisa? É, mas o vade-mécun diz: não se utiliza a expressão suspensão, porque a palavra suspensão no código significa aplicar uma pena, significa um processo e o resultado de uma investigação”, sublinha o bispo auxiliar de Lisboa.