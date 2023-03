Arquidiocese de Évora suspende preventivamente sacerdote

Arquidiocese de Évora promove “afastamento cautelar” de um sacerdote identificado pela Comissão Independente (CI) para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. A informação foi avançada num comunicado em que a arquidiocese anuncia também o início de uma investigação, de factos alegadamente “referentes a abusos ocorridos contra rapazes na década de 1980, no Seminário Menor”. De acordo com a nota, o arcebispo local, D. Francisco Senra Coelho, “pediu à Comissão Diocesana de Proteção e Segurança de Menores e Pessoas Vulneráveis para dar início à investigação prévia que seguirá depois para o Dicastério da Doutrina da Fé, em Roma”. O comunicado refere também que “toda a informação será enviada também para o Ministério Público”.

“Enquanto decorrem as investigações, o prelado eborense decidiu pelo afastamento cautelar do sacerdote do ofício de pároco e de todas as atividades pastorais que incluam contacto com menores, sem prejuízo da sua presunção de inocência”, avança o comunicado da Arquidiocese de Évora.

De acordo com o comunicado, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica fez chegar “ao Arcebispo de Évora, os nomes de alegados abusadores, referidos nos testemunhos recolhidos”.

Na Arquidiocese de Évora “foram indicados dois nomes, de sacerdotes diocesanos”. A Diocese informa que “o primeiro deles morreu há alguns anos”, pelo que “o processo se considera extinto”.

O segundo nome, ainda de acordo com o comunicado “não trazia nenhuma informação complementar e a investigação efetuada nos arquivos diocesanos não encontrou nenhuma denúncia ou inquirição prévias””, pelo que D. Francisco Senra Coelho solicitou à CI “eventuais dados suplementares que permitissem iniciar a investigação”.

A resposta, com data de 7 de março, apresentou “informação referente a abusos ocorridos contra rapazes na década de 1980, no Seminário Menor”.

