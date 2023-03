Papa quer pôr fim ao alojamento gratuito para cardeais e outros responsáveis do Vaticano

A imprensa italiana noticiou esta quarta-feira que o Papa poderá pôr fim a alguns privilégios relacionados com o património imobiliário do Vaticano. Ou seja, a medida poderá implicar uma alteração significativa na utilização, até agora praticamente gratuita, dos apartamentos e imóveis da Santa Sé por cardeais, chefes de dicastério e outros responsáveis da Santa Sé.

O Santo Padre terá apresentado esta medida numa audiência com o novo Prefeito da Secretaria para a Economia, Caballero Ledo, “para fazer frente aos crescentes compromissos que a Santa Sé está a enfrentar ao serviço da Igreja universal e dos mais necessitados”.

A atual situação “exige que se destinem maiores recursos e se aumentem as receitas da gestão do património imobiliário da Santa Sé”, nomeadamente, abolindo o alojamento gratuito concedido aos cardeais, chefes de dicastério e outros altos funcionários com responsabilidades no Vaticano.

O documento ainda não foi publicado, mas alguns jornais e media italianos, incluindo a RAI News, bem como a agência Reuters, divulgaram uma reprodução destas medidas assinadas pelo Papa.

O desejo de Francisco é que as entidades da Santa Sé proprietárias dos referidos imóveis passem a aplicar a todos os mesmos preços, independentemente dos títulos e cargos que ocupem no Vaticano.

Esta notícia surge na sequência do decreto que o Santo Padre assinou há dias, declarando o "caráter público e destino universal de todos os bens móveis e imóveis da Santa Sé".