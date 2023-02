Cardeal Tolentino em diálogo com um campeão olímpico

Depois do diálogo com o treinador José Mourinho, em março do ano passado, o cardeal D. José Tolentino de Mendonça terá um novo encontro, desta vez, com o campeão olímpico de atletismo, Filippo Tortu.

Trata-se de uma iniciativa conjunta do Dicastério para a Cultura e Educação, do Discastério para a Comunicação e da “Athletica Vaticana”, o setor da Santa Sé dedicado à prática polidesportiva.

O objetivo do próximo encontro insere-se na “visão inclusiva e solidária" que o Papa Francisco tem do desporto. Uma nota do Vaticano divulgada esta terça-feira explica que esta iniciativa pretende “realizar uma série de diálogos abertos com atletas de alto nível para contar e partilhar as suas historias de vida”.

A expressão do próprio Papa Francisco “quando o desporto te enobrece”, será o fio condutor destes encontros, na esperança de fazer do desporto “uma autêntica expressão de cultura e oportunidade de crescimento social”.

O primeiro desta série de encontros é já no próximo dia 15 de março, com uma conversa entre o cardeal Tolentino e o atleta Filippo Tortu.