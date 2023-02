Processo de regularização devia ser alargado "a todos os estrangeiros em situação irregular com processos pendentes"

André Costa Jorge entende que a Nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA) e que vai substituir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não deve iniciar funções sem antes ouvir as associações, porque “ouvir quem está no terreno é um ato de sabedoria e de humildade”.

O diretor da JRS revela que vai ser lançada a 1 de março a terceira edição do "Livro Branco das Migrações", no qual se deixam "recomendações aos decisores políticos”, incluindo propostas que “vão no sentido de se alterar alguns aspetos do quadro legislativo”.

O responsável da PAR e do JRS afirma que, no caso da Ucrânia, “não existiu um programa de acolhimento” e que o “esforço assentou, sobretudo, na disponibilidade das autarquias e da sociedade civil”.

No caso dos cidadãos da Ucrânia - digo cidadãos oriundos da Ucrânia, não apenas ucranianos - todos presenciamos algumas dificuldades que aconteceram nas fronteiras da Ucrânia, com não-ucranianos barrados ou impedidos, numa primeira etapa, de sair da Ucrânia.

A nível europeu - e Portugal também acompanhou esta medida - foi a liberdade de circulação e fixação na União Europeia, que não aconteceu, por exemplo, com os sírios. Isso é muito importante, percebermos que houve uma política europeia de acolhimento, hospitalidade. Este é um sinal positivo, mesmo tendo em conta, por contraponto, tudo aquilo que não tem sido feito, o que não foi feito, por exemplo, na crise de 2015, em que a Europa impediu que as pessoas pudessem chegar de forma legal e segura. Impediu na prática… Na verdade, as pessoas chegaram à Grécia, como todos os vimos, de barco, correndo risco de vida. Muitos morreram no processo, atravessando o mar.

Parece-nos que, do ponto de vista global, reconhecemos que aconteceram coisas muito positivas, uma delas a nível nacional, que tem a ver com a mobilização da sociedade, e, a nível da resposta do Estado, a criação de uma espécie de via rápida para a integração destas pessoas.

Comparando com a resposta da sociedade civil portuguesa, esta foi, nalguns aspetos, muito disponível para o acolhimento. Centenas, diria mesmo milhares de famílias portuguesas disponibilizaram-se para acolhimento. Muitas destas iniciativas não foram muito pensadas, muito organizadas ou estruturadas, mas eram cheias de boa intenção, cheias de coração. Conseguimos aproveitar algumas destas iniciativas no âmbito do trabalho que fazemos, quer no Serviço Jesuíta aos Refugiados, quer ao nível da Plataforma de Apoio aos Refugiados, e recorremos à disponibilidade das famílias acolhedoras, numa primeira etapa. Também criamos, através destes grupos de voluntários espalhados por todo o país, a que nós chamamos comunidades de hospitalidade, uma rede de senhorios amigos, pessoas com quem já tínhamos uma relação, no âmbito do acolhimento de cidadãos do Afeganistão. Algumas destas pessoas acabaram também por manter o arrendamento e alargar a sua disponibilidade para o acesso à habitação a pessoas vindas da Ucrânia.

É um tema transversal à sociedade portuguesa. Sabemos que todas as pessoas estrangeiras, migrantes, minorias, são, digamos, mais afetadas pela crise do mercado de habitação ou do acesso à habitação.

Porque também percebemos - a experiência diz-nos - que, antes de colocar as pessoas em habitação autónoma, muitas vezes é necessário perceber bem qual é o perfil das pessoas, qual é a situação, até do ponto de vista da saúde mental, se têm condições de sustentabilidade…

Temos uma experiência concreta: felizmente, conseguimos, graças ao generoso apoio e dos muitos donativos que as pessoas nos fizeram chegar, que o Seminário de Cristo-Rei, em Vila Nova de Gaia, com o apoio dos Redentoristas, se transformasse numa estrutura de acolhimento. O seminário não estava propriamente a ser utilizado como tal e acolhe neste momento cerca de 100 pessoas oriundas da Ucrânia.

Não querendo salientar aspetos negativos - volto a dizer que correu muita coisa bem do ponto de vista da disponibilidade, quer da sociedade civil quer da resposta da União Europeia e do Governo português - uma das coisas que percebemos é que não existiu, propriamente, um programa de acolhimento, como aconteceu com outros programas que estabeleciam um itinerário de acolhimento de urgência ou de emergência. Isso permitiria que as organizações tivessem um quadro de funcionamento, pudessem fazer um acompanhamento técnico especializado. É necessária, também, a dimensão profissional nestas matérias.

Têm de ter alguma serenidade antes de dar esse passo…

Exatamente. As estruturas de acolhimento de emergência são sempre necessárias para responder a situações de emergência, quando as pessoas apenas trazem a roupa do corpo, vêm desestruturadas. Nalguns casos, transportam nelas próprias uma história de separação traumática, as famílias vieram incompletas, os maridos ficaram a combater, as mulheres vieram com filhos….

Isso nos caso em que em que não morreu ninguém…

Exatamente. A experiência da perda - já percebemos isto desde o tempo em que acompanhamos os primeiros refugiados, seja do Sudão, da Síria, da Eritreia e do Iraque, mais recentemente do Afeganistão e agora da Ucrânia - tem dimensões que são comuns a todas as pessoas que deixam tudo para trás.

Este foi um aspeto que, de alguma forma, não foi tido em conta ou não foi tão considerado no início deste ano. Houve uma grande disponibilidade para que as pessoas conseguissem - e isso está certo - os chamados "números mágicos" que permitem o acesso à integração, nomeadamente o acesso ao número de identificação da Segurança Social, número de identificação fiscal e o acesso à saúde. Esses três números permitem que as pessoas rapidamente possam autonomizar-se. No entanto, focou-se muito essa perspetiva de as pessoas poderem ter rapidamenta acesso ao mercado de trabalho, mas a experiência também nos diz que as pessoas refugiadas nem sempre estão disponíveis para aceder de imediato ao mercado de trabalho.

Por exemplo, as pessoas com crianças a cargo, e tivemos muitas mulheres com filhos a cargo, não estão propriamente disponíveis para deixar os filhos e nem há estruturas de acolhimento capazes.

Depois de uma experiência tão traumática…

As pessoas têm de ter um tempo para respirar um pouco, para se estruturar. E esse acompanhamento tem de ser feito no terreno, quase diria caso a caso.