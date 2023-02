D. António Couto. “Sejamos verdadeiros companheiros de caminho uns para os outros”

O bispo da Diocese de Lamego, D. António Couto, centra a sua mensagem quaresmal na mensagem do Papa Francisco, apresentando este como “um tempo e modo de subida espiritual”.

“Quem nos conduz é Jesus Cristo, nosso verdadeiro companheiro de caminho, nosso verdadeiro Sínodo, dado que “sínodo”, mais do que um evento ou eventos a realizar, é sobretudo uma maneira pessoal de viver, como nos mostra S.to Inácio de Antioquia, na sua Carta aos Efésios”, esclarece o prelado.

Na mensagem intitulada “Do alto do monte vê-se tudo melhor”, D. António Couto aproveita para saudar “com afeto e alegria” todos os irmãos e irmãs “espalhados pelo chão da nossa Diocese”.

“Todos mesmo, desde os mais velhinhos até aos mais pequenos. Ver-nos-emos logo que possível. Entretanto, a todos desejo, do fundo do meu coração, um caminho de bondade, justiça, verdade, oração e conversão”, escreve D. António Couto, desejando que “a ninguém falte a graça de Deus e a mão fraterna de um irmão”.

“Sejamos verdadeiros companheiros de caminho uns para os outros”, pede o bispo de Lamego, assinalando que “do alto do monte vê-se tudo melhor”.

O responsável da Diocese de Lamego indica, depois, que a renúncia quaresmal da diocese é destinada aos “irmãos martirizados da Ucrânia e da Síria”.

“Apelo a todos os meus irmãos espalhados pelas 223 Paróquias da nossa Diocese, que nos sintamos mais comprometidos e solidários com os nossos irmãos martirizados da Ucrânia e da Síria, que sofrem muito para além do que podemos imaginar”, apela.

O bispo diocesano determina que o anúncio do destino da “Caridade Quaresmal” seja feito, como de costume, “em todas as igrejas da nossa Diocese, no Domingo I da Quaresma, realizando-se a Coleta no Domingo de Ramos na Paixão do Senhor”.

Nesta mensagem, D. António Couto informa também os seus diocesanos sobre o valor da “renúncia quaresmal” de 2022, que se situou nos 19.057,40 euros.

“Deste quantitativo, seguiram para a Ir. Felismina Pedro, das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, para apoiar os seus trabalhos no domínio da formação de crianças e jovens em Laleia (Timor Leste), 6.650,00 euros. Seguiram também para o Rev.do P. Leonel Claro, missionário Comboniano, para apoiar os seus trabalhos na Paróquia de S. Kisito de Begou, Diocese de Sarh, no Chade, 5.000,00 euros”, indica.

“Uma parcela do restante servirá para apoiar os esforços da nossa Pastoral de Jovens, neste ano que requer dos Jovens grande dedicação. O restante seguirá para a Diocese de S. Tomé e Príncipe, logo que tome posse o novo Bispo”, acrescenta.