Papa incentiva jovens contra o vergonhoso flagelo do tráfico humano

“Caminhar pela Dignidade” é o tema da 9.ª jornada mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas e que envolve os jovens como protagonistas. Este dia coincide com a festa litúrgica de Santa Josefina Bakhita, padroeira das vítimas do tráfico humano.

Num vídeo dirigido aos jovens, o Papa Francisco encoraja-os a cuidar da dignidade de cada um.

“O tráfico de pessoas desfigura a dignidade. A exploração e a sujeição limitam a liberdade e transformam as pessoas em objetos a serem usados e descartados”, alerta o Santo Padre.

Nesta mensagem, o Papa afirma que "o sistema do tráfico se aproveita de injustiças e desigualdades que obrigam milhões de pessoas a viver em condições de vulnerabilidade” e que “as pessoas empobrecidas pela crise económica, guerras, mudanças climáticas e tanta instabilidade são facilmente recrutadas”.

Francisco lamenta o aumento preocupante deste tráfico, “afetando especialmente migrantes, mulheres e crianças, jovens como vocês, pessoas cheias de sonhos e vontade de viver com dignidade”. O Papa incentiva os jovens a “unir esforços para tecer redes do bem, para difundir a luz que vem de Cristo e do seu Evangelho”.

A iniciativa inclui a entrega simbólica de uma luz aos jovens que vieram a Roma para representar as organizações que colaboram há anos no combate ao tráfico de pessoas. “Com este gesto sois enviados como missionários da dignidade humana, contra o tráfico de seres humanos e todas as formas de exploração. Assim se inaugura um ano especial de envolvimento juvenil, até o próximo dia de 2024”, disse Francisco. “Nunca se cansem de buscar maneiras de transformar as nossas sociedades e prevenir este vergonhoso flagelo do tráfico de pessoas”, concluiu.