Comissões Diocesanas receberam 26 queixas de abusos de menores

As Comissões Diocesanas de Proteção de Menores receberam, até este sábado, 26 participações de abuso em todo o país.

Estes dados foram hoje avançados pelo ex-procurador-geral da República José Souto Moura que preside à equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas e Castrense de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, num evento em Fátima.

"Ter havido 26 casos reais, ter havido mais, mas apenas só 26 [vítimas] terem participado, haver quem tenha comunicado [casos] à Comissão Independente e não tenha querido duplicar as queixas, [mostra] alguma desconfiança em relação às comissões" da Igreja para lhes fazer chegar as denúncias, disse.

Daqui a uma semana, a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, irá apresentar o relatório sobre a situação em Portugal.

De acordo com Souto Moura, a partir de agora, "quem fica [no terreno, a ouvir as potenciais vítimas] são as comissões diocesanas", as quais devem "ser um motor de confiança da Igreja e motivo de credibilidade" para os queixosos.