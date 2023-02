Guerra e pobreza extrema no Sudão do Sul. Papa visita o país mais jovem do mundo

O Papa chega ao início da tarde desta sexta-feira, ao Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo, declarado independente em 2011.

É uma viagem inovadora, do ponto de vista ecuménico, porque vai ser "realizada a três”, com o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o Moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, Iain Greenshields.

O Sudão do Sul, devastado por lutas étnicas, sobretudo por causa do petróleo na zona norte, regista uma pobreza extrema. 80% da população vive em zonas rurais com menos de dois dólares por dia, três milhões de pessoas passam fome e 105 mil crianças correm o risco de morrer se não receberem ajuda imediata.

Este povo já sofreu duas guerras civis. A mais recente, aconteceu dois anos após a independência, quando as forças leais ao presidente Salva Kiir entraram em confronto com as forças leais do vice-presidente Riek Machar, de um grupo étnico diferente. O balanço foi um derramamento de sangue que causou 400 mil mortos.