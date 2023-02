Papa no maior país católico africano dedica o dia à realidade viva da Igreja

O terceiro dia do Papa em Kinshasa vai, certamente, incluir mais festa. É que logo de manhã, Francisco encontra-se com milhares de jovens e catequistas, no principal estádio de futebol da capital.

O programa inclui testemunhos e uma dança tradicional.

No fundo, vai ser um encontro marcado pela esperança, num país cheio de jovens, que imprimem vitalidade à Igreja e também com os catequistas que, aqui na República democrática do Congo realizam uma acção capilar e fundamental nas paróquias deste vasto país com 100 milhões de habitantes.

Isso mesmo pudémos verificar, por exemplo, no encontro que o Papa teve, esta quarta-feira, com vítimas das atrocidades no leste do país e que foram acompanhadas por catequistas e paróquias num percurso de reabilitação psicológica e de perdão, como testemunharam de maneira tão comovente diante do Papa.

À tarde, Francisco vai à Catedral de Nossa Senhora do Congo, para se encontrar com sacerdotes, diáconos, seminaristas e consagrados, para um momento de oração que também inclui testemunhos.

No fundo, será todo um dia dedicado à realidade da Igreja no terreno, cujo papel é decisivo também a nível educativo e social, no maior país católico do continente africano.