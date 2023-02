Muito superior a qualquer diamante

Geograficamente situado no coração de África, a República Democrática do Congo é um país muito rico em matérias-primas e recursos naturais. A sua “luminosa beleza” foi definida pelo Papa Francisco como “um diamante da criação” que, no entanto, se enche de sangue pelo “veneno da ganância” de multinacionais e países vizinhos, sobretudo na zona leste do país, ao ponto de “os frutos da terra serem estranhos aos próprios habitantes”.

Por isso, “tirem as mãos da República Democrática do Congo”, afirmou o Santo Padre, com veemência, logo no primeiro dia da sua visita, perante as autoridades do país. “Não se deixem manipular nem comprar pelos que mantêm a violência para explorar negócios vergonhosos”.

No entanto, mais forte ainda do que as denúncias, foram as palavras e gestos de Francisco para com este povo. “Todos vós sois infinitamente mais preciosos do que qualquer bem deste solo”, sublinhou o Papa.

“Estou aqui para vos abraçar e recordar que tendes um valor inestimável, que a Igreja e o Papa têm confiança em vós.” E acrescentou, como se falasse a cada um: “Coragem! Levanta-te, retoma nas mãos, como um diamante puríssimo, aquilo que és, a tua dignidade, a tua vocação de guardar na harmonia e na paz a casa que habitas”.

É nesta perspetiva que acontece o ponto alto da visita. Sim, só o facto do Papa ter vindo à RDC, onde há seis milhões de deslocados e 26 milhões de pessoas que enfrentam fome severa, já é importante e foi notícia. Mas, desta vez, Francisco foi mais longe e mostrou-nos a realidade aterradora vivida por vítimas inocentes e desprotegidas do ódio e da violência extrema. Têm nomes e apelidos e o mundo inteiro pôde ver os seus rostos e seguir, em direto, os relatos das dolorosas atrocidades que sofreram.