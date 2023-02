Reunião sobre palco da JMJ na quinta-feira. "Vamos eliminar tudo o que não é essencial"

Está marcada para esta quinta-feira uma "reunião técnica, política a pastoral” para decidir se se é possível fazer alguns cortes no orçamento do palco-altar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 4,2 milhões de euros, que vai ser instalado no ParqueTejo para receber o Papa Francisco, entre 1 e 6 de agosto.

O anúncio foi feito pelo presidente da Fundação JMJ, o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, em entrevista à RTP3.

"Vamos pedir aos técnicos que cortem tudo o que não é essencial para a segurança e para corresponder àquilo que é necessário. Vamos eliminar o que não é essencial", garante D. Américo Aguiar.



O presidente da Fundação JMJ explica que se trata de uma obra complexa, porque o palco-altar vai ser instalado no local de um antigo aterro.

"Nós estamos em cima do aterro sanitário de Beirolas, e isso significa que toda a estrutura que está a ser colocada em cima do aterro tem que ter um conjunto de cuidados técnicos para garantir a segurança. Estamos a falar de uma dimensão de um terreno equiparada a dez campos de futebol, são três quilómetros de comprimento. Isto significa que o altar tem que subir um pouco para que haja visibilidade de quem está no altar para a multidão e para quem está na multidão para o altar. Estamos a falar de mais de um milhão de participantes, quatro vezes mais a capacidade do Santuário de Fátima", sublinha D. Américo Aguiar.