Papa pede aos congoleses que digam "não" a quem propaga o ódio "em nome de Deus"

O Papa condenou esta quarta-feira "a violência das armas, os massacres, as violações, a destruição e ocupação de aldeias, a pilhagem de campos e de gado que continuam a ser perpetrados na República Democrática do Congo". No encontro com vítimas de crimes de guerra do leste do país, Francisco disse estar “chocado" face a tanta "violência desumana”. “Não há palavras, resta-nos apenas chorar permanecendo em silêncio”, referiu.

O Papa voltou a condenar a "exploração sangrenta e ilegal" da riqueza do país, assim como as tentativas de o diviidir "para o poder controlar”. "Enche de indignação saber que a insegurança, a violência e a guerra, que tragicamente atingem tantas pessoas, são vergonhosamente alimentadas não só por forças externas, mas também de dentro, para daí tirarem proveito e vantagem”, sublinhou, pedindo a Deus para que converta “os corações de quem pratica tão cruéis atrocidades, que envergonham toda a humanidade”.

Francisco lamentou a continuação destes conflitos que "obrigam milhões de pessoas a abandonar as suas casas”, numa guerra “desencadeada por uma insaciável ganância de matérias-primas e de dinheiro, que alimenta uma economia de guerra que exige instabilidade e corrupção”. E apelou a todos os que "movem os cordelinhos da guerra” e enriquecem com a "exploração ilegal dos bens deste país e o sacrifício cruel de vítimas inocentes”. “Escutai o grito do seu sangue, fazei silenciar as armas. Basta! Basta se de enriquecer na pele dos mais frágeis”, exortou.