“Qualquer aumento que não supere os 8% é perda de poder de compra”, diz coordenador da LOC

O coordenador nacional da Liga Operária Católica (LOC-MTC), Américo Monteiro, defende que os aumentos salariais deveriam andar “à volta dos 10%”.

“Qualquer aumento que não supere os 8% é perda de poder de compra”, argumenta Américo Monteiro, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia. “Num ano tão duro, convinha haver melhoria e não apenas a atualização” de salários, diz o responsável da LOC-MTC, que participou na Conferência Anual da Comissão Nacional Justiça e Paz que colocou em diálogo empresários e trabalhadores cristãos na defesa de “salários justos contra a pobreza”.

Américo Monteiro cita o Papa Francisco e o seu apelo de que “é preciso uma distribuição da riqueza mais concreta”. Embora reconheça que “o salário mínimo nacional tem puxado os salários mais baixos para cima”, Monteiro afirma que “o rendimento de cada trabalhador deveria ser um pouco superior ao salário mínimo nacional, para que o nível de pobreza baixasse bastante no nosso país”. Para o dirigente da LOC “só o aumento do salário mínimo nacional não chega”, porque “os trabalhadores qualificados estão a ganhar salários muitíssimo baixos”. “Metade dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal ganha um salário até 800 euros, o que é um salário muito baixo." Noutro plano, o coordenador nacional da LOC encontra razões para o protesto dos professores e afirma que “um operário quase não compreende como é que um professor poder estar 10-15 anos sem saber para onde vai dar aulas”. Sobre a situação dos trabalhadores mograntes em Portugal, Américo Monteiro diz que “não é concebível” o tipo de exploração a que muitos são sujeitos. "É um tipo de escravatura que nenhum país deve aceitar que ocorra”, diz.

A realidade que estamos a viver, em que se acentua o agravamento do custo de vida, com uma inflação muito elevada, torna ainda mais urgente a discussão dos salários? Torna-se urgente pela discussão que se está a ter. A discussão que tem decorrido é que todos perderemos todos perderemos poder de compra. Não é o que diz o ministro das Finanças… Ele fará as suas análises, mas é o óbvio, é evidente que qualquer aumento que não supere os 8% é perda de poder de compra. Da própria União Europeia vem a indicação de que os salários poderiam subir um bocadinho mais do aquilo que o Governo está a pensar fazer. Isso exige muita reflexão, muita discussão, porque, noutros anos em que as condições não eram más em termos de inflação, os trabalhadores, a maioria, tiveram aumentos inferiores à inflação. Ora, com a inflação a este nível e a perda de salários que foi decorrendo durante os anos de crise que vivemos, tem de se pensar nisto de uma outra forma. A exigência tem de ser maior, é evidente. Todas as instituições, todos os poderes têm de olhar para isto de forma a corresponder às exigências do momento.

"É preciso que a riqueza seja mais bem distribuída"

O justo seria um aumento da ordem dos 8%? Acima dos 8%, porventura, por perdas havidas em anos anteriores. Deveria ser mais à volta dos 10% para equilibrar aquilo que os trabalhadores - aqueles que têm vencimentos e que trabalham – têm perdido ao longo dos anos. Num ano tão duro como este, convinha haver alguma melhoria e não só a atualização ou não só perto da atualização. Parece-me que estamos um pouco longe da atualização necessária. O que é um salário justo perante a realidade que aponta para uma percentagem da ordem dos 30% de pessoas com contrato de trabalho e que vivem na pobreza? Essa é outra questão. Vivemos numa sociedade muito injusta e, portanto, como todas as entidades sabem - e como a nossa entidade mais alta, o Papa Francisco, nos diz - é precisa uma distribuição mais concreta da riqueza. Nós não podemos estar a analisar os custos do salário hoje, numa empresa, aos mesmos níveis de há 20 ou 30 anos, em que havia outro tipo de realidade, em que as empresas tinham muito mais mão-de-obra, etc. Temos de nos atualizar na reflexão e ver que as coisas evoluíram muito. É preciso que a riqueza seja mais bem distribuída. O grande chavão é 1% da população no mundo tem quase 80% da riqueza do mundo. É um chavão, mas é uma realidade, infelizmente. Essa realidade devia ser combatida por quem tem poder para isso, colocando determinado tipo de impostos, de exigências, para que a distribuição fosse maior. Mas é verdade que nas próprias sociedades, em cada país por si só, as diferenças também são gritantes. É necessário que os poderes instituídos tenham capacidade para distribuir a riqueza de outra maneira. Há tantos projetos, tantas dinâmicas, dinheiro a ser investido... É necessário que se exija que mais dinheiro chegue a quem trabalha, para que os trabalhadores tenham uma vida mais digna e mais compatível com os tempos de hoje.

"O salário mínimo nos últimos anos tem dado um bom salto"

O Salário Mínimo Nacional é agora de 760 euros, mais 55 do que em 2022. É um passo para ajudar a superar a pobreza em que muitos trabalhadores se encontram? O salário mínimo nos últimos anos tem dado um bom salto. Há que reconhecer isso. Estudos sobre o rendimento que tira as pessoas da pobreza mostram que o rendimento de cada trabalhador teria de ser um pouco superior ao salário mínimo nacional. Era esse o valor que faria com que o nível de pobreza baixasse bastante no nosso país. Há que reconhecer que o salário mínimo nacional tem puxado os salários mais baixos para cima, mas temos um problema muito grave em Portugal, que é a escassez de negociação coletiva. Os trabalhadores que não estão enquadrados no salário mínimo nacional e na contratação coletiva, que cada vez são mais - os trabalhadores qualificados, os trabalhadores com uma carreira nas empresas -, estão a ganhar salários muitíssimo baixos. Ora, se não há negociação coletiva, que é o que passa acima do salário mínimo nacional, quer dizer que só o aumento do salário mínimo nacional não chega. É bom para os que têm os salários mais baixos, para os que estão a começar as suas profissões têm dado alguma ajuda de atualização, mas ao nível da negociação, isto é, mais com as entidades patronais e as entidades até do próprio Estado, que negoceiam os contratos coletivos de trabalho, isso não tem funcionado. Tem sido uma percentagem muito baixa de negociação, de contratação coletiva, e por valores muito baixos, uma vez que a disponibilidade para negociar melhores condições tem sido muito fraca no nosso país. Ou seja, estamos a deixar de ter uma espécie de salário médio em Portugal. Dados da Segurança Social, de Outubro, mostram que mais de dois milhões de trabalhadores ganhavam até 800 euros… Sim. A questão é essa: metade dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal ganha um salário até 800 euros. Na situação de custo de vida que temos, da habitação, da alimentação, do salto que estas coisas deram, é um salário muito baixo. Isso acontece porque, nos espaços onde deveria haver negociação, digamos, para aproximar esses salários ou puxar os salários para outros níveis, não tem havido disponibilidade, não tem havido acordos. Mesmo os acordos que têm existido trouxeram alguma regressão de direitos, de condições de trabalho, algo que, nos tempos de hoje, já não deveria acontecer. Isso faz-se através de mais negociação coletiva? Tem de ser, só pode ser através disso. Não tem lógica estar a ser por imposição, por decreto-lei. Isso não se faz acima do salário mínimo nacional, portanto, tem de haver vontade do lado das entidades patronais. Tem de haver reflexão para que atualizemos o valor que as empresas têm de atribuir ao fator trabalho, porque os tempos são outros, as empresas têm muito menos trabalhadores a produzir muito mais, a dar muito mais rendimento. Ora, tem de haver melhores salários para que quem está no local de trabalho se sinta motivado, interessado, para levar também as empresas para a frente.

"Temos um problema muito grave em Portugal, que é a escassez de negociação coletiva"

Os últimos dados dizem-nos que a saída de portugueses para o estrangeiro regrediu um pouco. Se não houver essa melhoria salarial, receia que volte a aumentar o número de emigrantes? O tipo de emigração que temos é muito diferente do de há alguns anos. São pessoas qualificadas no ensino português e, em especial ensino público, que vão dar os seus conhecimentos noutro país, às vezes em condições inferiores às dos naturais desses países. Sabemos que, na Europa e por outros sítios no mundo, a questão da migração é sempre um problema de falta de reconhecimento, de igualdade com as pessoas. Mas, apesar de tudo, em termos de valores de salários, justifica esse esforço. É normal que a emigração tenha baixado, por várias razões. Hoje, o desafio é para que se aplique a sabedoria, os conhecimentos no próprio país, mas é evidente que as pessoas têm aspirações a níveis de vida que cá não conseguem e, portanto, vão dar esses contributos para outros países. Por essas razões económicas ou, em especial, por razões económicas. Por estes dias, assistimos à luta dos professores por melhores condições. E não está em causa apenas a questão salarial. O protesto envolve também as carreiras e as condições para o exercício da profissão. Que exemplo precisamos do Estado empregador, para a realidade das empresas? Aquilo que, para mim, é uma preocupação maior, de facto, é a efetivação das pessoas. Um operário quase não compreende como é que um professor pode estar 10-15 anos, todos os anos, sem saber para onde vai dar aulas e a ir para locais do país distantes do seu local de residência, deixar filhos deixar o seu cônjuge... Claro que dos salários, todos nos queixamos. Numa altura destas, com o custo de vida que temos... Mas há outras condições em que era necessário dar a volta à situação.

"Tem de haver melhores salários para que quem está no local de trabalho se sinta motivado"

Como é que o Estado dispõe de pessoas que estão ao seu serviço como se fossem quase peças dispensáveis, que vai escolhendo conforme as necessidades? O problema é que isso é uma prática de que nos lembramos de sempre. Porque é que isso não tem solução melhor ou não tem, por exemplo, maior rapidez na aproximação das pessoas do seu local de residência. Noutros tempos isso acontecia, mas o avanço da sua carreira levava a que, com alguma rapidez, alguns anos se aproximasse do seu local de residência. Hoje isso não acontece porque fica-se uma, duas dezenas de anos como precário. E isso, de facto, é um assunto sério e preocupante. Conheço pessoas que fazem a experiência de darem um ano de aulas onde sejam colocados e notam que lhe cresceram os filhos longe, que perderam o espaço de afetividade, de convívio, que a vida assim não é vida de futuro e têm de prescindir de trabalhar pelo menos nessa área. A solução não é só a questão dos salários, de facto, há outras questões que são exigentes para que todos e que merecem preocupação e resolução. Claro que sim. Gostava de o confrontar com uma outra assimetria que se vive no país, onde um trabalhador numa determinada região tem um salário superior a outro de outra região. E há, por outro lado, uma disparidade cada vez mais acentuada dos salários. É uma preocupação também da LOC? É uma preocupação, mas sabemos que consoante a região em que se vive pode-se ter melhores ou piores condições. Há sectores, há regiões que têm outro tipo de compensação pelo esforço, porventura pelos trabalhos mais técnicos, porventura produções muito mais rentáveis que permitem outros níveis de vida. Eu trabalhei numa empresa que chegou a ter 5.000 trabalhadores. Hoje, essa empresa produz muito mais, com cerca de mil trabalhadores. Quem gere estas empresas não pode estar a pensar que nestas condições se continue a aplicar só no valor do trabalho, em termos de salários de 14-15%. É preciso repartir melhor. Para não serem os acionistas a ganharem, porventura, fortunas com este tipo de empresas. Para o lado dos trabalhadores, que são quem produz os bens, não vai o rendimento suficiente e justo. Essas coisas têm de mudar.

"Os trabalhadores estão muito afastados, afastados da participação, das dinâmicas da Igreja"

A LOC está atenta à situação muito precária de muitos trabalhadores migrantes. E esta economia mata, como alerta o Papa Francisco, ou é uma das economias que mata? Infelizmente, nós não temos a influência, a proximidade que gostaríamos dos trabalhadores, migrantes ou imigrantes que estão no nosso país e que, de facto, sofrem situações muito complicadas. Ultimamente, tivemos a história de muitos timorenses que vieram para zonas de produção intensiva agrícola e ficam, digamos, perdidos numa terra que não conhecem, sem rendimentos, etc. Achamos é que deve haver exigência junto de quem recorre a esse tipo de trabalhadores. Para nós, são trabalhadores como os portugueses e devem ter os mesmos direitos e devem ser considerados como tal. Mas é evidente que nós consideramos que não é só por haver falta de trabalhadores que vão buscar esses trabalhadores. É porque lhes são mais baratos. É porque trabalham mais tempo em piores condições, menos exigentes. Têm menos consciência dos seus direitos, eventualmente... E têm menos poder de reivindicação. Está a enquadrar a questão numa espécie de "escravatura"? Podemos dizer assim. Nós sabemos que a escravatura destes tempos não é a escravatura do passado, não é? Mas não deixa de ser um tipo de exploração que não é concebível. Não se pode aceitar. Aos trabalhadores que vêm, as redes de angariação até lhes retêm os passaportes. São pessoas sem liberdade de circulação e quando um trabalhador não tem a sua liberdade, não tem as condições mínimas dignas. Isso é um tipo de escravatura que nenhum país deve aceitar. A LOC preocupa-se com essa situação.

"Consideramos que a nossa mensagem passa pouco"