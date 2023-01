Myanmar. Histórica igreja de Chan Thar foi incendiada e destruída

A junta militar birmanesa lançou um novo ataque contra os católicos em Myanmar, incendiando um dos lugares de culto mais antigos e importantes do país.

Segundo o portal de notícias do Vaticano, trata-se da histórica Igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída em 1894, na aldeia de Chan Thar, no distrito de Shwe Bo (região de Sagaing).

De acordo com fontes locais, sob condição de anonimato, os soldados atacaram e incendiaram a igreja “sem razão aparente”, porque no local não houve nenhuma luta ou confronto, e também nenhuma provocação.

Os soldados estavam estacionados em frente à igreja desde a noite de 14 de janeiro e, antes de deixar a área, realizaram a “atrocidade”, incendiando “completamente” a igreja, a casa do pároco e o centenário convento das irmãs, que desmoronou depois de ser envolto em chamas.

Em resposta ao ataque, vários sacerdotes birmaneses fizeram apelos nas redes sociais pedindo orações pelo país e pela própria comunidade cristã.

A igreja de Nossa Senhora da Assunção era motivo de orgulho para os católicos da Alta Birmânia por causa de sua tradição secular, mas também porque ali foi batizado o primeiro bispo birmanês, para além de ter acolhido a ordenação de três arcebispos e mais de 30 sacerdotes e a profissão de religiosas.

O local de culto era um património histórico e cultural para todo o país, incluindo os budistas, tendo sido implementado um clima de cooperação fraterna entre as diferentes comunidades. Soldados do Governo, revelou uma testemunha ocular ao Vaticano News, também “ultrajaram” a sacralidade do local, “saqueando-o, bebendo álcool e fumando” no seu interior.

Chan Thar Village era uma grande aldeia com uma história antiga, com uma população maioritariamente católica onde nasceram e cresceram descendentes de portugueses. Existiam ali cerca de 800 casas, mas a passagem da junta militar por ali deixou a aldeia praticamente reduzida a cinzas.