JMJ. Três mil jovens jesuítas em Portugal para encontro pré-Jornada

Cerca de três mil jovens jesuítas de todo o mundo são esperados em Portugal entre 22 e 31 de julho, para um encontro internacional que antecede a Jornada Mundial da Juventude, que tem abertura oficial em 01 de agosto.



"Uma vez que a Jornada Mundial da Juventude acontece em Portugal, cabe à província jesuítica anfitriã a missão de organizar o MAGIS, o grande encontro pré-Jornada, que junta os jovens ligados aos jesuítas e à espiritualidade inaciana [de Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus] que vêm participar na JMJ. Portugal espera, assim, acolher neste encontro (...) cerca de três mil jovens oriundos de mais de 90 países diferentes", informa o portal dos jesuítas portugueses Ponto SJ.

O tema deste encontro de jovens jesuítas -- com idades entre os 18 e os 35 anos -, "Criar um futuro cheio de esperança", é inspirado numa das quatro Preferências Apostólicas Universais, as orientações apostólicas da Companhia de Jesus para o decénio 2019-2029, mais concretamente na terceira: "Acompanhar os jovens na criação de um futuro cheio de esperança".

Segundo a Companhia de Jesus, durante os dias em que decorrer o MAGIS, "a juventude inaciana de vários países integrará várias experiências, que ajudarão a refletir, partilhar e celebrar em conjunto a preparação para a JMJ 2023".

A iniciativa é "um convite a experimentar as alegrias e angústias de tantas pessoas, possível graças à diversidade de tantos participantes e a experimentar a presença no coração de cada um de um desejo partilhado de sociedades mais justas capazes de oferecer possibilidades mais sustentáveis e geradoras de vida", acrescenta.

Este programa mundial aconteceu pela primeira vez em 1997, em França, mas foi em 2005, na Alemanha, que ganhou o nome e se tornou num encontro oficial, que se veio a repetir nos anos seguintes.

Alguns anos depois, em 2011, em Espanha, contou com a presença de milhares de participantes oriundos de 50 países e foi nesse ano que adquiriu a sua forma atual.

Entretanto, a Companhia de Jesus acaba de apresentar a rubrica "Tens Companhia para ir à JMJ" no seu portal e nas suas redes sociais, com o objetivo de transmitir "todas as novidades sobre a participação da Companhia e de todos os que estão ligados aos jesuítas neste grande encontro dos jovens católicos com o Papa".

"O objetivo desta rubrica semanal é mobilizar, entusiasmar e congregar os peregrinos que vão participar no MAGIS ou apenas na JMJ através das organizações da Companhia ou ligadas a ela, como colégios, centros universitários, campos de férias ou paróquias", informam os jesuítas.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição de 2023, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro do ano passado, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.