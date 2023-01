Diocese do Porto avança com formação para “cuidado dos menores e frágeis”

A Diocese do Porto vai promover, nos dias 21 e 28 de janeiro, uma “formação e sensibilização para o cuidado dos menores e frágeis”, destinada a todos os agentes pastorais.

“A nossa diocese está fortemente empenhada na erradicação de todo e qualquer género de abusos cometidos sobre menores e frágeis, concretamente de natureza sexual”, afirma D. Manuel Linda, em informação disponibilizada no site da diocese.

“Queremos fazer desta uma ‘Diocese segura’, para que os pais confiem os seus filhos, crianças e adolescentes, sem qualquer reserva ou temor”, acrescenta o bispo do Porto.

D. Manuel Linda entende que para alcançar este objetivo, “a via mais eficaz é a formação dos agentes pastorais, quer para se evitarem comportamentos inadequados, quer para ajudar os menores na sua própria autodefesa”.

“Esta é uma tarefa de toda a comunidade, mas a começar pelos agentes pastorais que mais lidam com este grupo etário”, sublinha.

Os que desejarem realizar a formação vão poder fazê-lo em duas datas diferentes: a 21 de janeiro no Centro Pastoral de Oliveira do Douro e a 28 de janeiro, no Centro Pastoral de Paredes, sempre entre as 9h30 e as 12h30. A formação é gratuita e não é necessária inscrição.