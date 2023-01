O último adeus ao Papa emérito Bento XVI. Veja as imagens da cerimónia privada

Bento XVI foi sepultado, por seu desejo expresso, na Cripta da Basílica de São Pedro, no túmulo que recebeu São João Paulo II, antes de o Papa polaco ser transferido para uma capela perto da ‘Pietà’ de Michelangelo, após a sua canonização.

Junto ao corpo de Bento XVI foi colocado um saco com as moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado, os pálios (insígnia litúrgica que é símbolo de autoridade nas arquidioceses metropolitas, como a de Munique e de Roma, servidas por Joseph Ratzinger) e o tubo com o ‘rogito’.

O caixão em cedro foi selado com os selos da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice e do Capítulo de São Pedro, antes de ser colocado numa urna em zinco e num terceiro caixão, em madeira.

"Que o seu rosto, para o qual se apagou a luz deste mundo, seja para sempre iluminado pela verdadeira luz, que tem em Ti a fonte inesgotável", refere a publicação do Vatican News, divulgando algumas fotografias que revelam a "deposição do corpo do Romano Pontífice no caixão".

Nas imagens, pode ver-se ser colocado um pano branco sobre a face de Bento XVI e vê-se o caixão de chumbo que protege a urna do Papa emérito.